Rock-Konzert mit Anyone’s Daughter im Schatzkistl

Bereits in den 80er Jahren begeisterte die Stuttgarter Band Anyone’s Daughter das Publikum mit komplexer, melodischer Rockmusik und über 150 000 verkauften Alben. Jetzt gastieren die drei Musiker Matthias Ulmer (Keyboards, Vocals), John Vooijs (Lead Vocals) und Uwe Metzler (Gitarren) am Donnerstag, 17. Oktober, 20 Uhr, mit ihrem Album „Living The Future“ im Musik-Kabarett Schatzkistl in der Augustaanlage 4 bis 8. Der „MM“ verlost dreimal zwei Karten für das Konzert. Einfach am Freitag zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Schatzkistl“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Montag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt. mai

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.10.2019