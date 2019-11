Rock ’n’ Roll auf dem Piano im Schatzkistl

„Es lebe der Rock ’n’ Roll“ heißt es im Schatzkistl. Der Pianist Harald Krüger gilt als überregionales Aushängeschild kurpfälzischer Boogie Woogie Kultur. Sein Name steht neben virtuosem Power-Piano auch für bestes Entertainment, schmachtenden Gesang und einfach für die pure Freude am Pianospiel. Nicht minder betörend ist sein romantisches Bar-Piano. Für das Konzert, im Schatzkistl, Augustaanlage 4-8, am Mittwoch, 13. November, 20 Uhr, verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach am Montag zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichend aus dem Mobilfunknetz) anrufen und das Stichwort „Schatzkistl“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Dienstag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt. has (Bild: Schatzkistl)

© Mannheimer Morgen, Montag, 11.11.2019