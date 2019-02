Rock-Pop der vergangenen 50 Jahre

Zwei akustische Gitarren, ein Akustik-Bass, eine Geige und die verschiedensten Percussion-Instrumente spielen sich kreuz und quer durch die Pop- und Rock-Geschichte der vergangenen 50 Jahre. Das ist das Konzept der Band Knock on Wood (im Bild beim Stadtfest). Für das Konzert der Band am Sonntag, 24. Februar, um 19 Uhr in der Maruba verlost der „Mannheimer Morgen“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Telefon 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Maruba“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden morgen zwischen 14 und 15 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen persönlich erreichbar sein. Tickets kosten zwölf Euro, Reservierungen unter Tel. 0621/3 40 07. bro

