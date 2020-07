Rockiger Auftakt mit viel Abstand

„Schäää wars“ – das hört man oft, auch wenn die Masken, die alle beim Weg zum Ausgang wieder aufsetzen, die Stimmen dämpfen. Zum Auftakt des „Jetzt erst recht“-Festivals auf der Seebühne im Luisenpark haben die Thunderbirds vor vollem Haus gespielt – und das Publikum hat gezeigt, wie froh es ist, dass es wieder Kulturveranstaltungen gibt.

„Ich habe schon so lange darauf gewartet“, sagt Herrmann Dietrich, als er auf der Seebühne Platz nimmt. „Ich bin ja sowas von froh“, bestätigt Christiane Forelle, die zwei Reihen tiefer sitzt, „da kommen wir auch bei diesem Wetter“, bekräftigen sie und ihr Mann Wolfgang. Anne Schellenberger ist gekommen, weil sie die „Thunderbirds“ noch von ihren Anfängen im Jugendhaus Erlenhof kennt. „Eine super Erinnerung“, sagt sie – aber nicht nur deshalb ist sie hier: „Ich mag die Seebühne, und zwar bei jedem Wetter“, bekräftigt Anne Schellenberger.

Prosecco aus der Kühltasche

Tatsächlich begrüßt Nieselregen die Besucher, die zur Seebühne kommen. An zwei Eingängen werden die Karten kontrolliert, problemlos halten die Leute die Abstandsregel ein und tragen Masken, bis sie Platz genommen haben. „Ein Schritt zurück zur Normalität“, freut sich Stadtpark-Geschäftsführer Joachim Költzsch, dass es wieder Veranstaltungen im Luisenpark gibt. Er ist „gespannt, wie die Atmosphäre hier ist mit den ganzen Lücken“ – denn jede zweite Reihe muss wegen der Corona-Pandemie frei bleiben, zwischen den Plätzen gibt es viel Abstand. Statt der sonst knapp 1000 dürfen nur 211 Gäste kommen.

„Aber wir sind ausverkauft“, freut sich Peter Baltruschat. Der Kulturnetz-Chef hat mit Capitol-Geschäftsführer Thorsten Riehle kurzfristig das Festival initiiert, das bis Mitte September 28 Abendveranstaltungen bietet. Und noch kurzfristiger ist Schausteller Markus Rick, bekannt vom Märchenwald, bereit, unter Corona-Bedingungen für die Bewirtung zu sorgen: Er schickt Mitarbeiter mit Kühltaschen durch die Reihen, die Bier, Wein, Prosecco, Wasser, Cola oder Apfelschorle anbieten – in Dosen oder Plastikflaschen. „Wir dürfen nichts ausschenken und kein Glas verwenden“, erklärt er, „aber wir zeigen, dass dennoch was geht!“ Auch Snacks will er noch in sein Sortiment aufnehmen.

„Eine Mannheimer Legende“ begrüßt Baltruschat dann Joachim Schäfer mit seinen Thunderbirds. „Wir freuen uns, vor ausverkauftem Haus zu spielen“, blickt Schäfer zufrieden in die Reihen, aber sagt dann „Ich will nicht zu viel quatschen“, und legt sofort los. „Hang on Sloopy, Sloopy hang on“ ist der erste Titel, weiter geht es mit Cliff Richard & The Shadows. Schon beim „Guitar Tango“, dem dritten Titel, geht es dann los: Die Reihen kommen in Bewegung. Längst hat – wie von Költzsch richtig vorhergesagt – der Regen aufgehört. Jetzt kommt langsam Partystimmung auf.

Erst kann man sehen, wie die Füße wippen, sich Oberkörper und Oberschenkel hin- und herbewegen. Bei den Songs der Beatles oder der Rolling Stones wird rhythmisch mitgeklatscht, dann hält es aber einige Leute nicht mehr auf den Plätzen. Sie tanzen im Stehen – man sitzt ja nicht so eng. Passend zur beginnenden Dämmerung wechselt die Band von mitreißenden rockigen Titeln zwischendurch zu Balladen, und neben den vielen bunten Regencapes glimmen nun bunte Leuchtstäbe auf, welche die Zuhörer schwenken. Joachim Schäfers Tochter Bianca hat sie an alle Gäste verteilen lassen – als Geschenk an den Vater, da sie wegen ihrer zwei kleinen Kinder beim Konzert nicht dabei sein kann.

Sonnenblumen zum Abschluss

Aber auch wenn er Geburtstag hat und der Abend ihm gewidmet ist – Schäfer bleibt der bodenständig-sympathische Typ, nimmt sich zurück, lässt jedem der vier Thunderbirds-Mitglieder Gerhard Mayer (Gitarre), Hubert Weber (Schlagzeug), Rolli Germann (Gesang/Gitarre) und Rolf Lochbühler (Bass) mal ein Solo. Und mit Günter Feil kommt sogar ein Gastsänger – mit Paul Ankas „You’re so young and I’m so old“. Auch wenn es nicht stimmt, denn er ist schon 75 und damit älter, Schäfer „erst“ 70 geworden.

Beide hat die Musik sichtbar jung gehalten – und ihr Publikum auch. „Hey Jude“ und „Let it Be“ singen beim Finale selbst die Leute enthusiastisch und laut mit, die schon in den 1970er Jahren zur Musik der Thunderbirds bei den legendären Cola-Bällen tanzten. Doch dann muss es die Band sein lassen, der Abend endet – und in die „Zugabe“-Rufe von den Rängen mischt sich der „Happy Birthday“-Chor für Joachim Schäfer. Schließlich überreicht ihm Christa Krieger noch 14 Sonnenblumen – pro Lebensjahrzehnt je eine für ihn und eine für seine Frau.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.07.2020