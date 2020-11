Rocky Horror Picture Show - Gastspiel im Rosengarten auf 2021 verschoben

Mannheim.Aufgrund der andauernden Corona-Pandemie wird Richard O’Briens Rocky Horror Picture Show um ein Jahr verschoben. Das Ticketunternehmen BB Promotion teilt am Montagmorgen mit, dass das Gastspiel im Mannheimer Rosengarten vom 14. bis 16. Dezember 2021, um 19.30 Uhr, stattfinden wird.

Die bereits erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit für die neuen Termine und müssen nicht umgetauscht werden. Kunden die ihre Karten online gekauft haben, werden in den nächsten Wochen vom Anbieter kontaktiert und erhalten konkrete Informationen über ihr neues Spieldatum. Kunden, die ihre Karten an Vorverkaufsstellen gekauft haben, können weitere Informationen an dortiger Stelle einsehen.

Weitere Karten können online unter www.rocky-horror-show.de oder an allen bekannten Vorverkaufsstellen erworben werden.

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.11.2020