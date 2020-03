Rodungen verhindern

Eine der Forderungen des Vereins: dieses Gelände renaturieren. © BI Waldhof-West

Nach den umfangreichen Baumfällungen auf dem Luzenberg zwischen Eisen- und Sandhofer Straße startet der Spiegelverein weitere Aktionen. Sie sollen dazu beitragen, weitere Waldrodungen zu verhindern. Der Verein habe sich „dazu entschlossen, eine Unterschriftenliste und eine Online-Petition zu starten“, berichtete Winfried Kölmel dem „Mannheimer Morgen“ am Sonntag. Die Petition im Internet ist seit nach Angaben des Spiegelvereins seit Samstag online. Die Unterschriftenlisten würden an diesem Montag in verschiedenen Geschäften auf dem Luzenberg und dem Waldhof ausgelegt.

Die Internetseite mit der Online-Petition zeigt auf einem Foto den Bereich zwischen Spiegelpark und Waldhof-West, inklusive des großen Waldgeländes, das derzeit in Besitz des Unternehmens Saint Gobain ist. Auf dem Bild stehen plakativ Detailforderungen: Renaturierung des abgeholzten Geländes, Erweiterung des Spiegelparks um dieses Gebiet und eine grüne, für alle offene Verbindung durch das Gobain-Terrain vom Luzenberg nach Waldhof-West. Solche Ideen werden auch bei einer Veranstaltung am Mittwoch, 25. März, 19 Uhr, im Spiegelschlössl (Spiegelfabrik 314) diskutiert.

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.03.2020