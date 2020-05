Röhren im Wechsel gesperrt

Autofahrer müssen vom 1. Juni bis 14. Juni im Fahrlachtunnel mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Aufgrund von Wartungs- und Reparaturarbeiten an der Tunneltechnik werden die beiden Tunnelröhren in dieser Zeit im Wechsel voll gesperrt, kündigt die Stadt an. Neben der Beleuchtung und der Lüftungsanlage wird unter anderem die Entwässerungsanlage gewartet. Jede Röhre ist jeweils nur einspurig befahrbar.

Die Verkehrseinrichtungen für die Vollsperrung der Röhre Nord werden am 1. Juni auf- und am 7. Juni abgebaut. In dieser Zeit ist die Nordröhre gesperrt. Der Verkehr wird über die Südröhre geführt, die dann nur einspurig in beide Richtungen befahrbar ist. Von 7. bis 14. Juni ist analog dazu die Tunnelröhre Süd gesperrt. scho

