Röttgen spricht vor Rosengarten

Einer der drei Bewerber um den Bundesvorsitz der CDU kommt nach Mannheim: Norbert Röttgen. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags war von 2009 bis 2012 Bundesumweltminister und sitzt seit 1994 im Deutschen Bundestag. Er spricht am Samstag, 3. Oktober, um 11 Uhr beim gemeinsamen Festakt der CDU-Kreisverbände Mannheim und Ludwigshafen zum Tag der Deutschen Einheit. Dabei will er die Ereignisse um die Deutschen Einheit aus der Wendezeit 1989 und 1990 in Bezug setzen zu den aktuellen Freiheitsbemühungen in Belarus und in anderen Teilen der Welt.

Für alle Bürger offen

Die Mannheimer und Ludwigshafener Christdemokraten sind die einzigen CDU-Kreisverbände in ganz Deutschland, die seit 1990 jedes Jahr zu einem Festakt anlässlich der Wiedervereinigung einladen. Erstmals findet die Veranstaltung aber nicht im Rittersaal des Schlosses statt, weil wegen der Corona-Pandemie dort nicht genügend Teilnehmer Platz fänden. Es sei ihm aber „ein Herzensanliegen“ gewesen, gerade zum 30. Jahrestag „diesen besonderen Tag nicht einfach spurlos an uns vorbeiziehen zu lassen“, so der CDU-Kreisvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel.

Daher findet die Feierstunde unter freiem Himmel statt – und sie wird erstmals geöffnet für alle interessierten Bürger. Dazu hat die Partei den Vorplatz vor dem Rosengarten angemietet, wird diesen unter Nutzung des vom Rosengarten entwickelten Hygienekonzepts bestuhlen und bei Gewitter oder Starkregen ins Kongresszentrum ausweichen.

Nach den Hygiene-Vorgaben ist aber eine Anmeldung unter mareike.pilz@cdumannheim.de erforderlich und eine Teilnahme nur nach bestätigter Anmeldung per E-Mail möglich. pwr (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.09.2020