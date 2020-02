Roller-Fahrer verletzt

Ein E-Roller-Fahrer ist bei einem Unfall in der Fressgasse verletzt worden. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen. Der Vorfall ereignete sich am Freitagvormittag gegen 10.30 Uhr. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war ein 33-Jähriger mit seinem Gefährt in der Fressgasse unterwegs, als in Höhe P 5 ein weißes Auto von links aus der Fußgängerzone kam und die Fressgasse querte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Mann aus, prallte am Straßenrand gegen zwei Pfosten und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. An seinem Roller entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro, so die Polizei.

Flüchtige Autofahrerin

Die Autofahrerin fuhr über Q 5 in Richtung „Bauhaus“ und S 5/S 6 einfach weiter. Sie wird beschrieben: circa Mitte 30 Jahre alt; schlank; lange, braune, zu einem Pferdeschwanz zusammengebundene Haare. Bei ihrem Fahrzeug soll es sich um einen Kleinwagen handeln, der seitlich eine weiß-blaue Aufschrift haben soll. In der zu diesem Zeitpunkt belebten Fressgasse, so vermuten die Beamten, sei es wahrscheinlich, dass Personen den Unfallhergang beobachtet haben und Hinweise zu dem Fahrzeug und der Fahrerin machen können. Diese werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei, Tel.: 0621/174-42 22 oder mit dem Polizeirevier Innenstadt, Tel.: 0621/12 58-0 in Verbindung zu setzen. aph/pol

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.02.2020