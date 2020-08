Rollerfahrer flüchtet vor Polizeistreife

Am frühen Dienstagmorgen hat sich ein 20-jähriger Rollerfahrer im Herzogenried eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der junge Mann fiel einer Streife in der Zeppelinstraße auf, weil er und sein Sozius keinen Helm trugen. Die Beamten gaben dem Fahrer dann durch Leuchtschrift, Blaulicht und Martinshorn ein Haltesignal. Doch der gab Gas und versuchte, über Gehwege, Radwege und Grünflächen vor einer Kontrolle zu flüchten. Wenig später wurde der 20-Jährige in der Käthe-Kollwitz-Straße festgenommen, weshalb er vor den Beamten flüchten wollte, ist nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen. scho/pol

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.08.2020