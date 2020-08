Rollerfahrer stürzt nach Auffahrunfall

Ein 24-jähriger Rollerfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag in Neuostheim schwer verletzt worden. Er war nach Polizeiangaben gegen 12 Uhr mit seinem Kleinkraftroller auf der Theodor-Heuss-Anlage in Richtung Neuostheim unterwegs und fuhr in Höhe des Haupteingangs zum Luisenpark – vermutlich aus Unachtsamkeit – auf einen vor ihm fahrenden Dacia auf, der abbremste. Der Rollerfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen an der Hand zu. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Über Verletzungen der 48-jährigen Autofahrerin ist nichts bekannt. Die Höhe des Sachschadens lässt sich laut Polizei noch nicht abschätzen. pol/cs

