Rollerfahrer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Jungbuschbrücke ist ein 58 Jahre alter Rollerfahrer schwer verletzt worden. Der Mann war laut Polizeibericht gestern kurz vor 7 Uhr mit seinem Zweirad auf der Jungbuschbrücke in Richtung Innenstadt unterwegs, als er offenbar zu schnell in eine Rechtskurve fuhr, auf die Gegenfahrbahn geriet und mit dem Renault eines 28-Jährigen zusammenstieß. Nach der Behandlung des Rollerfahrers durch den Notarzt kam das Unfallopfer mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Der 28-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf rund 7000 Euro. Aufgrund des Unfalls kam es im morgendlichen Berufsverkehr stadteinwärts zu starken Behinderungen. Die Unfallaufnahme war gegen 8.30 Uhr abgeschlossen. tan/pol