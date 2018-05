Anzeige

Am morgigen Samstag lässt die städtische Entwicklungsgesellschaft MWSP mit einer Rollschuhdisco die 70er und 80er Jahre aufleben. An der Panzerhalle auf der Konversionsfläche Franklin, Platz der Freundschaft, Zugang Tor 1, startet um 15 Uhr das Programm auf Rollen. Mit Inlineskates und Rollschuhen geht’s auf Franklin voran, zunächst bei verschiedenen Vorführungen unter anderem mit den Rhein-Neckar Delta Quads. Um 18 Uhr startet eine Skatetour rund um das Franklin-Gelände, um 19 Uhr steigt in der Panzerhalle die Rollschuhdisco im Stil der 80er und 90er Jahre. Skates und Helme können gegen eine Gebühr ausgeliehen werden. Der Eintritt zur Disco kostet 5 Euro. abo