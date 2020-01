„,Rooftop‘ in Mannheim geschrieben“

Für Nico Santos läuft es rund: Der Sänger ist auch als Songwriter für Musikkollegen erfolgreich. Ab Februar wird er für die TV-Sendung „Sing meinen Song“ vor der Kamera stehen. Für die Proben hat Santos drei Tage in Mannheim verbracht. Dass er einen vollgepackten Terminkalender hat, lässt sich der gebürtige Bremer nicht anmerken. Beim Gespräch in der „Bar Basso“ ist Santos die Ruhe in Person.

...