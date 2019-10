Rosa Bücher für Mädchen?

Mit zwei Veranstaltungen feiert die Stadtbibliothek am Donnerstag, 24. Oktober, den bundesweiten Tag der Bibliotheken. Während vormittags Schulklassen zur Mitmachlesung „Sigurd und die starken Frauen“ eingeladen sind, findet um 19 Uhr im Dalberghaus in N 3, 4, ein Vortrag mit Podiumsdiskussion statt. Unter dem Motto „Brauchen Jungen blaue und Mädchen rosa Bücher?“ hat die Stadtbibliothek mit Martina Schories eine Journalistin und Mitverfasserin der Datenrecherche der Süddeutschen Zeitung zu Geschlechterklischees in Kinderbüchern eingeladen.

Fachleute diskutieren

Sie diskutiert mit Fachleuten über das Thema. An der Podiumsdiskussion nehmen neben Referentin Schories auch Beatrice Wallis, Cheflektorin für Kinder- und Sachbücher der Verlagsgruppe Beltz, Buchhändlerin Sabine Ottinger, Ralf Schweikart, Vorsitzender des Arbeitskreises Jugendliteratur, und Bernd Schmid-Ruhe, Leiter der Stadtbibliothek teil. Zuhörer dürfen mitdiskutieren, Eintritt ist frei. red/lok

