Rosa Rohre leiten Grundwasser zum Neckar

Auffällig große rosa Rohre sind aktuell zwischen den Quadraten K 3 und K 4 ein echter Blickfang. Um sie in Position zu bringen, ist die Zufahrtsstraße vom Ring in die Quadrate noch bis heute gesperrt, einsatzfähig werden sie erst Ende Oktober sein. Die mehrere Meter hoch angebrachten Leitungen, die auch über den Ring hinweg installiert werden, dienen der Grundwasserabsenkung auf der Großbaustelle des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit. Sie bleiben bis etwa Mai 2019 aufgestellt. Die Rohre sind nötig, um Grundwasser von der Baustelle in J 4 in den Neckar zu leiten. Weil dort eine Tiefgarage entsteht, muss die Baugrube tief ausgehoben und von Grundwasser freigehalten werden. abo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.10.2018