Rosenarie auf den Planken

Derweil wirbt Statist Christian Heeg in einem Kostüm von „Vespertine“ für die neue Operninszenierung, die gerade ihre Premiere erlebte – womit es Mannheim sogar in die „Tagesthemen“ geschafft hat. „Da sind wir unglaublich stolz“, so Puhlmann. Er freut sich, dass das Nationaltheater bereits zum zweiten Mal beim Stadtfest mitmachen kann. „Für uns ist das unglaublich wichtig, Präsenz zu zeigen in der Stadt – wir machen ja Theater für die Stadt“, betont er und freut sich über die „großartige Resonanz“ an zwei Nachmittagen.

Schon am Samstag ziehen Ludovica Bello, Christopher Diffey und die „Jazz Souls“ vom Nationaltheater bei herrlichem Sonnenschein mit Jazz und Gershwin-Titeln viele Zuhörer an. Da bringt die Sopranistin Ludovica Bello mit einem Lied aus Gershwins Oper „Porgy and Bess“ die Stimmung auf den Punkt: „Summertime, and the livin’ is easy“. „Diese Zeile trifft es, wenn die Leute mit sommerlicher Leichtigkeit schlendern, verweilen, lauschen, genießen“, kommentiert Kulturnetz-Chef Peter Baltruschat zufrieden die gute Resonanz auf das Angebot.

© Mannheimer Morgen, Montag, 28.05.2018