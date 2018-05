Rosendahl lehrt an der Universität

Anzeige

Wilfried Rosendahl (kleines Bild), Direktor der Reiss-Engelhorn-Museen (rem), erhält eine Honorarprofessur an der Universität Mannheim. Die Philosophische Fakultät der Universität und der Museumsmanager und Wissenschaftler arbeiten schon seit vielen Jahren in Forschung und Lehre zusammen. Jetzt will die Uni diese Kooperation mit der Ernennung Rosendahls zum Honorarprofessor würdigen.

Zudem gehe es darum, die Vernetzung von Forschung und musealer Praxis sowie den Wissenstransfer zwischen der Universität und den rem als städtischer Institution mit den dortigen Stiftungsbetrieben zu fördern, schreibt die Universität in einer Mitteilung.

Wilfried Rosendahl stammt aus Ratingen, er studierte Geologie/Paläontologie, Ur- und Frühgeschichte und Zoologie an der Universität Köln, wo er auch promovierte. Für die rem ist er seit 2004 in verschiedenen Funktionen tätig, seit 2016 als Hauptkonservator und Direktor, seit 2017 als leitender Verwaltungsdirektor. Schon seit dem Jahr 2016 bietet Rosendahl als Lehrbeauftragter am Historischen Institut der Universität Mannheim Veranstaltungen an.