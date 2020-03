Rosengarten wohl bis Mai geschlossen

„Wir erwarten stündlich den schriftlichen Erlass der Behörden“, hieß es noch am späten Nachmittag bei der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie – Herz- und Kreislaufforschung (DGK) in Düsseldorf. Erst am Abend kam er. Bis dahin saß man in Düsseldorf wie auch im Rosengarten wie auf glühenden Kohlen, ehe die endgültige Absage des großen Kongresses dann auch juristisch klar war.

Er sollte vom 15. bis 18. April im Rosengarten stattfinden. Es ist die mit Abstand größte Veranstaltung in dem Haus – mit inzwischen knapp 9000 Teilnehmern aus über 30 Ländern. Die Veranstalter unterschrieben erst vor einem Jahr einen Mietvertrag bis 2025 und beauftragten die städtische Tochter mannheim:congress-gmbh (m:con) zugleich, den seit über 30 Jahren in Mannheim stattfindenden Kongress zu organisieren. Die m:con macht allein mit diesem Kongress zehn Prozent ihres Jahresumsatzes – und hat nun einen Millionenschaden.

Sanierung verschoben

2,54 Millionen Euro, so errechnete Professor Paul Gans von der Universität Mannheim schon 2005, bleiben vom Kardiologenkongress in Mannheim und der Region hängen – bei Hotels, Gastronomen, Handel, Kultureinrichtungen und Taxis. Dabei hatte die Veranstaltung 2005 noch 5000 Teilnehmer – inzwischen sind es weitaus mehr. Der Kongress sorgt stets für eine komplette Auslastung der Hotels und vieler Gastronomiebetriebe, wegen aufwendiger Auf- und Abbauarbeiten aber auch für Umsatz bei vielen Messebaufirmen und Speditionen. Das alles fällt weg.

Daher musste der Rosengarten auch die Verfügung der Stadt abwarten, bis er absagen konnte – sonst wird, aus juristischen Gründen, der finanzielle Schaden wegen der Haftung noch größer als ohnehin schon. „Wir sind leider gezwungen, die endgültigen und offiziellen Erlässe der örtlichen Behörden abzuwarten“, heißt es auch bei den Veranstaltern. Für gemeinnützige Vereine und Gesellschaften, die nicht mit dem finanziellen Hintergrund eines Großunternehmens aufwarten können, sei die Situation ohnehin schwierig, so die DGK.

Der Rosengarten-Geschäftsführer Bastian Fiedler geht derzeit davon aus, dass sein Haus bis Ende Mai komplett geschlossen sein wird. „Auch wenn die Verfügung der Stadt derzeit befristet ist, weiß man nicht, wie es weitergeht – und für alle Veranstaltungen braucht man ja auch Vorbereitungszeit“, so Fiedler.

Daher wird jetzt auch die Verschiebung der Hauptversammlung der BASF SE, die für 30. April ebenso im gesamten Haus geplant war, geprüft – eventuell auf August. Auch für andere Kongresse werden derzeit Ersatztermine im Juli und August gesucht. „Das bedeutet aber auch, dass wir die in den Sommerferien weitere Stufe der Brandschutzsanierung verschieben müssen“, kündigt Fiedler jetzt schon an. Zwar werde er mit Architekt Andreas Schmucker versuchen, in der Zeit, in der das Kongresszentrum nun leer steht, einige Arbeiten zu machen. „Aber die Frage ist ja auch, ob man so schnell dann dafür Baufirmen bekommt“, so der Rosengarten-Chef.

