Rosenmontagsball mit Raffaella Belcanto

Beim Rosenmontagsball im Eventhaus Krautwickel auf der Mallau will die Mannheimer Sängerin und Entertainerin Raffaella Belcanto (Bild) ihr Publikum in närrische Stimmung bringen. Als Showeinlage hat sie auch Samba-Tänzerinnen eingeladen. Zudem werden den Gästen als „Mitternachts-Schmankerl“ kostenlos Berliner angeboten. Für den Ball am Rosenmontag, 4. März, um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) verlosen wir dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Telefon 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Raffaella“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden morgen zwischen 14 und 15 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen persönlich erreichbar sein. red/sma (Bild: Beromedia)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.02.2019