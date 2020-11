Rotary in der NS-Zeit: Freundschaft unter Druck

Es ist keine schöne Geschichte, die diese Ausstellung erzählt. „Eher eine Form der Wiedergutmachung“, sagt Marchivum-Direktor Ulrich Nieß. Mit der Ausstellung „Freundschaft unter Druck: Zur Geschichte des Rotary Clubs Mannheim (1930-1937) und seiner Gründungsmitglieder“ erinnert er an ein wenig ruhmreiches Kapitel der Stadt- und Clubgeschichte sowie die Lebensschicksale der ersten Mannheimer Rotarier.

Jüdische Mitglieder verraten

Am 28. Juni 1930 war in Mannheim als 15. Stadt im damaligen Deutschen Reich ein Rotary Club gegründet worden – 25 Jahre nach Entstehung des ersten Serviceclubs in Chicago, USA. Treibende Kraft: ein Sozialdemokrat, der damalige Mannheimer Oberbürgermeister Hermann Heimerich.

Während in Amerika oft auch Handwerker und Landwirte den Clubs angehörten, seien es in Deutschland „oft die Funktionseliten, das Groß-, Wirtschafts- und Bildungsbürgertum“, so Nieß, der dem ältesten von heute sechs Mannheimer Rotary Clubs selbst angehört. Heimerich habe den Club „gezielt genutzt“, so Nieß: „Er brachte seine engsten Mitarbeiter und politische Weggefährten mit in den Club.“ Obwohl überparteilich, hätten die Rotarier „ganz klar die neue demokratische Staatsform der Weimarer Republik bejaht“, sagt Nieß. Doch 1933, nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten, folgt die Zäsur. Heimerich und seine Weggefährten werden aus dem Amt gedrängt, verfolgt, einige müssen emigrieren.

Der Rotary Club überlegt, sich aufzulösen, um sich nicht von den jüdischen Mitgliedern trennen zu müssen – revidiert diesen Beschluss aber wieder, weil Rotary International Einspruch erhebt. Jüdische Mitglieder werden „bestenfalls noch toleriert, neue nicht mehr aufgenommen, und damit verrät man sie“, kritisiert Nieß diese Art der „Appeasementpolitik“: „Die Entrechtung der Juden ist mit rotarischem Werteverständnis nicht in Einklang zu bringen.“ Als Clubpräsident Walter Raymond – Vorstand der Süddeutschen Kabelwerke und nach dem Krieg Präsident der Arbeitgeberverbände – 1933 die jüdischen Mitglieder bittet, den Club freiwillig zu verlassen, widersetzen sich zwei Mitglieder.

Daraufhin wird der Club offiziell für aufgelöst erklärt – und gründet sich gleich wieder neu. Aber ohne die früheren jüdischen Mitglieder und damit nicht einmal mit einem Drittel seiner ursprünglichen Mitgliederzahl. Lange geht das nicht gut: 1937 kommt das Aus durch das NS-Regime: Es hat kein Interesse an einem Club mit weltoffenen Wertvorstellungen. „Der Mannheimer Club hat anfangs noch Widerstand geleistet, aber das konnte man nicht durchhalten“, sagt Nieß: „Historisch gesehen war das Verhalten falsch, aber so war die Situation eben, da kann man niemanden einen Vorwurf machen.“ Doch die vom Club finanzierte Ausstellung, die er mit Karen Strobel gestaltete, solle wenigstens die „vielfach dramatisch verlaufenden Lebensschicksale“ der Gründungsmitglieder festhalten.

