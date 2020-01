Rote Ampel missachtet

Ein 82-jähriger Mercedes-Fahrer hat am Dienstagabend in der Gartenstädter Waldstraße einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, fuhr er gegen 19.40 Uhr Richtung Käfertal und wollte links in die Kasseler Straße abbiegen. Dabei missachtete er eine rote Ampel und musste verkehrsbedingt im Gleisbereich der Straßenbahn warten. Als sich eine Bahn näherte, fuhr er los und kollidierte mit dem BMW eines 21-Jährigen, der nach Sandhofen unterwegs war. Die Feuerwehr kam zufällig an der Unfallstelle vorbei und leitete erste Maßnahmen bis zum Eintreffen der Polizei ein. Der BMW-Fahrer verletzte sich leicht und musste nach einer Behandlung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Revier Sandhofen sucht Unfallzeugen und bittet um Hinweise an die Rufnummer 0621/7 77 69-0. baum/pol

