Rote Kämpfer gegen braune Horden

Sie wollten einst die noch junge deutsche Demokratie schützen: die Mitglieder vom Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold . Das Marchivum widmet ihnen jetzt eine Ausstellung, die von der Gedenkstätte Deutscher Widerstand erarbeitet worden ist und am Mittwochabend virtuell eröffnet wird. „Für Freiheit und Republik! Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold im Kampf für die Demokratie 1924-1933“ so der Titel, der an die heftigen politischen Auseinandersetzungen in der Weimarer Republik erinnert.

„Mannheim war eine absolute Hochburg“, begründet Ulrich Nieß, der Direktor vom Marchivum, warum er die Wanderausstellung in den Ochsenpferchbunker geholt und die Fotos, Plakate sowie andere ausdrucksstarke Objekte über den Verein und einzelne Mitglieder um lokale Aspekte ergänzt hat. Schließlich sei die „rote Hochburg Mannheim“ der, so Nieß, „badische Hauptort“ des Reichsbanners gewesen – mit bis zu 2400 Mitgliedern, zumeist aus den Reihen der Sozialdemokraten und Gewerkschaften.

Es sind aufwühlende Zeiten, als die Organisation entsteht: Seit Ende des Ersten Weltkriegs haben französische Soldaten das Rheinland besetzt, die Rheinbrücke dient als Kontrollpunkt, Mannheim fungiert plötzlich als Grenzstadt. „Zugleich ist die Stadt mit einem Heer an Arbeitslosen konfrontiert, deren angemessene Fürsorge die Stadtkasse überfordert“, schildert Nieß die Lage: „Es kommt zu massiven Demonstrationen und Unruhen.“

Krawalle und Plünderungen

Stärkste politische Kraft in der gesamten Weimarer Zeit sind die Sozialdemokraten, die ab 1928 erstmals mit Hermann Heimerich den Oberbürgermeister stellen. Aber auch die Kommunisten verfügen über eine starke Anhängerschaft. In Mannheim kommt es zu „blutigen Krawallen, Plünderungen und Gewaltexzessen“, so Nieß. Die Inflation grassiert, und 1923/24 marschieren kurzzeitig die Franzosen ein: Ein etwa 1000 Mann starkes Aufgebot besetzt das Hafengebiet mit Rheinvorland, Mühlau- und Binnenhafen.

Im Februar 1924 gründen Sozialdemokraten, Mitglieder der Deutschen Demokratischen Partei (DDP) und des Zentrums, vor allem ehemalige Soldaten des Ersten Weltkrieges, das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold – als Gegengewicht zum rechtsextremen Wehrverband „Stahlhelm“ oder dem „Roten Frontkämpferbund“ der Kommunistischen Partei. „Der Verband wollte eine demokratische und republikanische Staatsgesinnung in der Bevölkerung verankern“, so Nieß. Schon im Mai 1924 gründet sich die Mannheimer Ortsgruppe.

Schon wenige Monate nach Gründung, am 27./28. September 1924, erlebt Mannheim ein, so Nieß, „veritables Großereignis“: „Republikanische Tage für Südwestdeutschland“ in allen Räumen des Rosengartens, mit abendlichem Fackelzug zum Marktplatz sowie Festzug am Morgen durch die Augustaanlage – mit 20 000 Teilnehmern!

Denkmal für Ludwig Frank

Der Höhepunkt: Im Unteren Luisenpark errichten die Mitglieder vom Reichsbanner ein Denkmal zur Erinnerung an Ludwig Frank. Der am 3. September 1914 gefallene jüdische Reichstagsabgeordnete aus Mannheim galt einst als großer Hoffnungsträger der SPD. „Einer muss die Fundamente gesehen haben, die Fundamente des neuen Staates,“ lautet die Inschrift, vor der sich eine Ehrenwache formiert.

Aber bereits 1925 schänden Mitglieder der NSDAP-Ortsgruppe das Denkmal – denn die Gewalt in der politischen Auseinandersetzung nimmt zu. Bei den Reichstagswahlen und den Kommunalwahlen 1930 erzielt die NSDAP 13,5 und 16,9 Prozent der Stimmen. „Nun beginnt endgültig die Phase des Endkampfes um die Republik,“ sagt Nieß. Er wird nicht allein mit Argumenten ausgetragen: Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold und die braunen Horden der „Sturmabteilung“ (SA) der NSDAP liefern sich Straßenschlachten. Noch im Januar 1933 veranstalten „Eiserne Front“, ein Zusammenschluss von SPD, Gewerkschaften und Reichsbanner, Umzüge durch Mannheim – aber es ist zu spät: Die am 28. und 29. Januar stattfindende Generalversammlung des Gaues Baden ist die letzte. Die Nationalsozialisten kommen an die Macht, politische Gegner werden eingeschüchtert oder in „Schutzhaft“ genommen, das Denkmal für Ludwig Frank von den Nazis noch 1933 zerstört.

