Rotes Kreuz und Reservisten sorgen für die Suppe

Das gibt es so nur noch beim Blumepeterfest: Erbsensuppe. Das Küchenteam des Roten Kreuzes und Reservisten der Bundeswehr stehen ehrenamtlich bereit, um diese große Tradition bei der großen Benefizveranstaltung, die der Feuerio wieder am Samstag, 29. September, rund um den Wasserturm zugunsten der „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“ ausrichtet, aufrechtzuerhalten.

Je 120 Kilo Karotten, Sellerie Lauch, gar 140 Kilo Kartoffeln, 180 Kilo Erbsen braucht man dazu, 20 Kilo Fleischbrühe werden verrührt, 20 Kilo Kartoffelpüree untergemischt. So richtig stark und kräftig wird alles dank 80 Kilo Dörrfleisch und noch mal 200 Kilo Wurst. Gespendet wird das alles vom Großmarkt, dessen Geschäftsführer Stefan Kampa sich stets gerne für den guten Zweck engagiert. Aufgeschrieben hat die Zutaten Peter Rensland, der mit seinem Vertreter Kevin Einsmann und dem Küchenteam vom Roten Kreuz am Freitag vor dem Fest die Feldküche aufbaut. Ab 5 Uhr in der Früh stehen sie dann am übernächsten Samstag auf dem Platz, um ganz frisch zu kochen. Schließlich dauert es eine Weile, bis 2000 Liter wohlschmeckender, stärkender Eintopf fertig sind.

Mit großen Schöpflöffeln kommt er in Thermophoren – große Behälter, die den Eintopf schön warm halten. Die bringen die Männer um Thomas Kistner mit, dem Vorsitzenden der Reservistenkameradschaft Mannheim. „Wir sind elf Mann, wir haben die Mannschaft schon zusammen“, meldet der Oberleutnant zur See d. R., dass die ehemaligen Bundeswehrsoldaten gerne die Tradition fortsetzen und sich für das große Fest der Hilfe ins Zeug legen.

Neu im Kreis der Tombola-Spender begrüßen wir den Mannheimer Hockey-Club. Die erfolgreichen Sportler vom Neckarplatt wollen sich auch für die Benefizveranstaltung engagieren. Fünf „MHC-Geschenktüten“ hat Geschäftsführer Joachim Kille gepackt, mit jeweils zwei Ehrenkarten, einen Gutschein über zehn Euro ihres Restaurants „Glashaus“ und einer Kappe aus dem MHC-Fanshop.

Ein langjähriger, großer Unterstützer der „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“ ist indes die Inter Versicherungsgruppe. Einen großen Karton hat sie anliefern lassen – mit Schlüsselbändern, je 20 Warnwesten, Taschenlampen, Stabfeuerzeugen, Malbücher, ferner zehn Klemmbrettern, 30 Baufahrzeug-Modellautos, dazu unzählige Luftballons und Gummibärchen. Der letzte Dank heute geht noch an das Weingut Bergdolt-Reif & Nett aus Duttweiler für 48 Flaschen Riesling für den Weinstand.

