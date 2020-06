Rotes Licht als Warnsignal

Es ist das Licht, das im Straßenverkehr für „Stopp“ steht: Rot angestrahlt werden in der Nacht von Montag auf Dienstag von 22 bis 1 Uhr Capitol, Rosengarten, SAP Arena, der Blue Tower am Flugplatz, der Musikpark im Jungbusch und das Nationaltheater sowie die Alte Feuerwache. Auch die 300 Quadratmeter große LED-Leinwand vom Car-Festival auf dem Maimarktgelände soll ganz in roter Farbe aufleuchten. Sie alle beteiligen sich damit an der bundesweiten Aktion „Night of Light“, mit der die Eventbranche auf ihre Notlage wegen der vielen Absagen und Veranstaltungsverbote durch die Corona-Pandemie aufmerksam machen will.

„Wir haben Umsatzeinbrüche von 75 bis 99 Prozent“, klagt Sigrid Hördler von der Musikagentur Adiva. Als „dramatisch“ bezeichnet sie die Entwicklung der Branche: „Das Einzige, was reinkommt, sind Absagen und Verschiebungen.“ Zusammen mit den Kollegen von der „DJ Community“ hat sie die Beleuchtungsaktion am Musikpark 2 initiiert. Die Firma Around Veranstaltungstechnik setzt dagegen den Musikpark 1 mit rotem Licht in Szene.

„Die ganze Branche ist einfach so richtig gebeutelt“, hat Steffen Baumann, Musikpark-Chef und bei der städtischen Gesellschaft Startup Mannheim Leiter der Music Commission, Verständnis für die Aktion. „Denen fällt die ganze Sommersaison aus“, so Baumann. „Dass Künstler leiden, hat sich inzwischen herumgesprochen, aber an Veranstaltungsabsagen hängt ja ein kompletter Wirtschaftszweig dran, der oft vergessen wird – die ganzen Licht-, Ton- und Technikleute“, sagt er.

Wasserturm nicht erlaubt

Dazu zählt zum Beispiel Jens Geiger von Lite-Tech in Käfertal. „Die Aktion ist ein bundesweiter Appell an die Politik, dass es auch für uns ein Rettungspaket gibt, ehe eine ganze Branche reihenweise ausstirbt“, mahnt er. Sein 2001 gegründetes Unternehmen macht sonst mehrere Millionen Euro Umsatz im Jahr, „jetzt bin ich froh, wenn es in diesem Jahr 200 000 Euro werden – vielleicht“, so Geiger. Seine 40 Mitarbeiter hat er nicht nur in Kurzarbeit geschickt, sondern einige bereits entlassen müssen. „Es ist einfach kein Ende in Sicht“, seufzt er. „Natürlich braucht man Sicherheitsvorkehrungen wegen der Pandemie“, sieht er ein, „aber derzeit wird ja kategorisch alles verboten.“

Um dagegen zu protestieren, hätte er gern sogar den Wasserturm rot angestrahlt – „doch das hat man uns nicht erlaubt“, bedauert er. Nun schaltet er seine Scheinwerfer wenigstens am Firmengebäude ein, auch wenn es in der Reichenbachstraße und damit weitab liegt.

Bundesweit sollen mehr als 250 Spielstätten, Gebäude und Bauwerke, die sonst geschlossen sind, in rotem Licht erstrahlen. Sie würden damit zu einem „riesigen Licht-Monument“, so die Idee. „Ein Haus wie unseren Rosengarten wochenlang leer zu sehen, vor allem zu einer Zeit, in der sich ein Kongress an den anderen reiht, das fühlt sich falsch an. Auch wenn der Schub, den die Digitalisierung durch diese Zeit erfahren hat, sicherlich lange nötig war, wird uns und auch unseren Kunden und Partnern gleichzeitig bewusst, wie wichtig der persönliche Kontakt zwischen den Menschen ist, “ sagt dazu Bastian Fiedler, Geschäftsführer der m:con-mannheim:congress gmbh.

„Digitale Formate können niemals die direkte Interaktion ersetzen“, bezeichnet Matthias Mantel, Geschäftsführer der großen Konzertagentur BB Promotion, die „Night of Light“ daher als „wichtige Initiative, um auf die Notlage der Branche hinzuweisen. „Auch wenn wir jetzt wieder in den kleineren Häusern Besucher zulassen sind, bedeutet das nicht, dass wir die Auswirkungen der Pandemie überwunden haben“, ergänzt Capitol-Chef Thorsten Riehle: „Das Gegenteil ist der Fall, denn wir müssen, um die Regeln umzusetzen, mehr Geld ausgeben – und das bei weniger Besuchern.“ Das sei „wirtschaftlich ein Wahnsinn,“ so Riehle. Das Nationaltheater macht ebenso mit, „um unserer Solidarität mit anderen Kultureinrichtungen Ausdruck zu verleihen“, so Schauspielintendant Christian Holtzhauer. Solidarisch zeigen will sich zudem das Autokino auf dem Maimarktgelände, „auch wenn wir einige der wenigen sind, die Events stattfinden lassen können“, so Mitveranstalter Kai Kemper.

