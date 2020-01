„Rotkreuzfamilie“ meldet Zuwachs

„In allen Bereichen gewachsen“ ist der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) nach den Worten seiner Geschäftsführerin Christiane Springer. Durch zusätzliche soziale Angebote in den Bereichen Alten- und Seniorenhilfe sowie Kinder und Verstärkung im Rettungsdienst gibt es jetzt rund 600 fest angestellte Mitarbeiter. Ehrenamtlich engagieren sich über 2000 Helfer, „da haben wir derzeit richtig gute Zuwächse“, freute sich Springer beim DRK-Neujahrsempfang in der Schlosskirche.

„Zweites Leben“ für Kleidung

Allein 200 Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 27 Jahren seien beim Jugendrotkreuz dabei, 250 bei der Sozialarbeit dazugekommen. Das reicht von Flüchtlingshilfe über Tafel- und Kleiderläden bis zur Seniorenbetreuung. „Das Quartierbüro in der Schwetzingerstadt wird auch durch Helfer aus dem Quartier getragen“, so Springer. Schließlich bilden der Bevölkerungsschutz, die Sanitätsbereitschaften in den 26 Ortsvereinen, Rettungshundestaffel und Küchenteam nach wie vor wichtige Standbeine des Kreisverbandes.

Über 15 000 Fördermitglieder helfen bei der Finanzierung der Arbeit. „Da sind wir zumindest stabil – während solche Zahlen woanders ja sinken“, hob Springer hervor.

Zuvor hatte Frank Berner, Präsident des DRK-Kreisverbandes, „die Rotkreuzfamilie“, wie er sagte, in der Schlosskirche ebenso begrüßt wie viele Vertreter der Kommunalpolitik sowie anderer Organisationen.

Erster Bürgermeister Christian Specht dankte haupt- und ehrenamtlichen Helfern des Roten Kreuzes und „der gesamten Blaulichtfamilie“ für ihr großes Engagement. Als Beispiel nannte er die beiden Evakuierungen der Hochhäuser an der Neckarpromenade nach Bränden im Müllschacht. Da habe er „Professionalität, Sympathie und Empathie“ bewundert, mit der die Rettungskräfte auf die betroffenen Bewohner eingegangen seien. „Wenn’s passiert, können wir uns auf euch verlassen“, dankte Specht.

Aber auch Umweltbürgermeisterin Felicitas Kubala war zum Roten Kreuz gekommen, um ihm für seine Arbeit im Second-Hand-Bereich zu danken. Schließlich stand der Abend in der Schlosskirche unter dem Motto „Modisch – Nachhaltig – Sozial“ und damit ganz im Zeichen der Kleiderläden des DRK-Kreisverbandes. Da würdigte Christiane Springer stellvertretend für die vielen Helfer Hubert Mitsch, Leiter Tafel und Second Hand, und Sonja Wawszczak, Sozialpädagogische Leiterin, sowie Käthe Kreczynski und Andrea Kuhn für ihre jahrelange Tätigkeit.

Derzeit gibt es fünf Kleiderläden – weitere sollen folgen. „Wir sind modisch, aber wir wollen auch sozial sein, also den einfachen Zugang für jedermann – und das schaffen wir mit dem Konzept der Kleiderstuben“, so Springer. Man gebe so „der Kleidung ein zweites oder drittes Leben“, erläuterte Sonja Wawszczak. „Außerdem retten wir beispielsweise T-Shirts, indem wir sie in unseren Frauenrunden oder Näh- und Stricktreffs upcyclen, also zu einer coolen Einkaufstasche abändern“, ergänzte Springer. So schaffe man auch die Verknüpfung mit den Angeboten des DRK in Stadtteilen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.01.2020