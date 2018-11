Rotlicht ignoriert, Unfall verursacht

Ein Autofahrer hat in der Neckarstadt eine rote Ampel ignoriert und so einen Unfall verursacht. Wie die Polizei gestern mitteilte, fuhr der Unbekannte am Samstag gegen 22.15 Uhr mit seiner schwarzen Limousine mit Mannheimer Zulassung von der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Soironstraße. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit dem Opel einer 53-Jährigen, die bei Grün in die Soironstraße abbog. Sie wurde nicht verletzt, an ihrem Fahrzeug entstand ein Schaden von 10 000 Euro. Der Unfallverursacher ergriff die Flucht in Richtung Käfertaler Straße. Jetzt sucht die Polizei Zeugen: 0621/174 40 45. pol/lok

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.11.2018