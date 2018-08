Rottenburg holt ersten Sieg

Am ersten Tag der Explore-Science-Schülerwettbewerbe zeigten sich Jugendliche vom Eugen-Bolz-Gymnasium in Rottenburg am Neckar mit ihrem Lehrer Bernd Kopetzke siegreich: Zwei Schülergruppen belegten den ersten und den dritten Platz im Vergleich der Frequenznormal.

Dabei handelt es sich um eine Apparatur, die einen beliebigen Vorgang periodisch wiederholt. Dieses Grundprinzip ist in der

...

Sie sehen 48% der insgesamt 815 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 10.06.2010