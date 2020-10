Ruck für eine bessere Welt

In der evangelischen Kirche wird an diesem Samstag das Reformationsfest gefeiert: Erinnerung an das Erbe Martin Luthers und zugleich Aufruf zur Gestaltung der Kirche, die ständig der Erneuerung bedarf. Am Sonntag ist Allerheiligen, der in der katholischen Kirche gefeiert wird, wenngleich er auch als Gedenktag der Heiligen im evangelischen Kalender enthalten ist. An diesen Tagen erhebt sich drängend die Frage: Wie steht es mit der Einheit der christlichen Kirchen?

Die fortschreitende Corona-Pandemie verunsichert die Menschen rund um den Erdball. Alles ist seit Monaten irgendwie ganz anders. Ein Blick in die Welt, auf das politische Geschehen in Europa und in unsere Gesellschaft stimmt wenig hoffnungsvoll. Friede, Ende des Hungers und der Armut in der Welt, eine heile Natur sowie ein gesundes Klima sind weltweit Anliegen von Gebeten und vielfältigen großartigen Hilfswerken. Hass, Gewalt, Zerstörungswut, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit, Vandalismus, Angriffe auf unsere Demokratie und gute staatliche Ordnung stehen in beängstigender Weise auf der Tagesordnung.

Und doch fehlen unserer Gesellschaft offenbar eine feste Zuversicht auf eine wirkliche Veränderung und eine entschiedene gemeinsame Bemühung diese Ziele zu erreichen. Warum kann kein Ruck durch unsere Gesellschaft gehen? Dieses Bild hatte Bundespräsident Roman Herzog in seiner berühmten Berliner Rede im April 1997 gewählt. Muss erst eine Katastrophe eintreten?

Veränderung bleibt schwierig

Wir haben 30 Jahre deutsche Wiedervereinigung gefeiert. Wer hat für möglich gehalten, dass sie friedlich möglich sein würde? Und es wurde wahr und beweist, dass Veränderung möglich ist, auch wenn sie schwierig und kaum erreichbar erscheint. Papst Franziskus hat am 3. Oktober anlässlich seines Besuchs am Grab von Franz von Assisi seine neue Enzyklika mit dem Titel „Fratelli tutti“ unterzeichnet: „Geschwisterlichkeit und soziale Freundschaft“. Es hat nicht lange gedauert, bis Kritiker von einer „Utopie des Papstes“ gesprochen haben.

Viel staatliche, kommunale, gesellschaftliche und kirchliche Anerkennungen beweist aber, dass es überall Menschen gibt, die sich persönlich für Gesamtbelange der Gesellschaft und für ihre Mitmenschen engagieren. Jeder von uns kann sich in seinem Lebensbereich, in seinem Wirkungskreis für eine Änderung der Verhältnisse einsetzen. Dankbarkeit, Verantwortungsbewusstsein, fester Wille, Mut und vor allem Gottvertrauen sind die Schlüssel zur Mitwirkung bei der Schaffung einer besseren Welt.

„Utopie“ ist der Titel eines Textes von Hanns Dieter Hüsch:

„Ich seh’ ein Land mit neuen Bäumen.

Ich seh’ ein Haus mit grünem Strauch.

Und einen Fluss mit flinken Fischen.

Und einen Himmel aus Hortensien seh ich auch.

Das ist das Land, nach dem ich mich so sehne,

Das mir durch Kopf und Körper schwimmt,

Mein Sterbenswort und meine Lebenskantilene,

Dass jeder jeden in die Arme nimmt.“

Bloßes Wunschbild? Nein! Im Vaterunser beten alle Christen: „Dein Reich komme.“Und auf die Verheißung eines Reiches, in dem „Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen“ (Ps 85,10), dürfen wir vertrauen.

Margit Fleckenstein,

Justizrätin und

Synodalpräsidentin a. D.

