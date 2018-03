Rucksack aus Mercedes gestohlen

Anzeige

Ein Autoknacker hat in der Oststadt einen geparkten Mercedes aufgebrochen. Wie die Polizei gestern berichtete, brach der Unbekannte am Donnerstag kurz nach 12 Uhr in den Mercedes ein, der in der Straße „Am Oberen Luisenpark“ abgestellt war und stahl aus dem Auto einen Rucksack mit Ausweispapieren des Besitzers. Dabei löste die Alarmanlage aus. Hierdurch wurde der Halter aufmerksam und konnte beobachten, wie Mann in Richtung Kolpingstraße rannte. Der Autoknacker wird wie folgt beschrieben: etwa 1,70 Meter groß, schlank, gebräunte Haut, schwarze kurze Haare. Er war dunkel gekleidet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oststadt, Telefon 0621/174-3310 zu melden. tan/pol