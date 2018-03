Rücksichtslosigkeit ärgert viele

Anzeige

Wer mit dem Wagen in die Innenstadt fährt und sein Auto parken will, der kann – theoretisch – zwischen etwa 4000 Plätzen auf öffentlichem Grund und circa 10 700 Stellflächen in rund 30 Parkhäusern wählen. Eine deutliche Mehrheit der Mannheimer findet, dass die Innenstadt in puncto Parkhäuser gut versorgt ist, ihre Anzahl bewerten 61 Prozent als genau richtig. Das ist eines der Ergebnisse des „MM“-Bürgerbarometers zum Thema Parken. Die Forschungsgruppe Wahlen hatte dazu 1052 Frauen und Männer in einer repräsentativen Umfrage interviewt. Mehr als jeder zweite Mannheimer ärgert sich allerdings über Autofahrer, die rücksichtslos parken und damit Fußgänger beeinträchtigen. Hier geben 51 Prozent an, sie fühlen sich häufig oder zumindest manchmal behindert durch Autos, die etwa auf Gehwegen stehen und ihnen so den Weg versperren.

Geht es um die Situation in der Innenstadt, so muss man feststellen, dass nicht einmal ein Viertel der Mannheimer (19 Prozent) häufig oder sehr häufig mit dem Auto in die City fahren. Matthias Jung, der Leiter der Forschungsgruppe Wahlen: „Nur jeder Fünfte benutzt den Wagen, um in die Innenstadt zu gelangen, aber wir haben eben einen sehr hohen Anteil von Auswärtigen, die zum Beispiel zum Einkaufen nach Mannheim fahren.“ Am häufigsten steigen Mannheimer zwischen 39 und 49 Jahren in den Wagen, wenn sie in die Innenstadt wollen (29 Prozent), am seltensten tun dies Menschen über 70 (zehn Prozent).

Zu wenig Raum

Geht es um die Beurteilung der Parkhäuser und Tiefgaragen, sind sich 61 Prozent sicher, dass die Anzahl der Parkhäuser gerade richtig ist. Große statistische Ausreißer gibt es dabei hinsichtlich des Wohnorts der Befragten nicht – mit einer Ausnahme: Nur jeder zweite Bewohner der Innenstadt stimmt da zu, und jeder dritte findet, es sind zu wenig. Matthias Jung: „Das erklärt sich damit, dass diese Gruppe ja zu den direkt Betroffenen gehört und sich eben deshalb mehr Innenstadt-Bewohner mehr Parkhäuser wünschen.“