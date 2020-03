Rüpelhafter Jaguar-Fahrer

Ein 25-jähriger Skoda Fabia-Fahrer fuhr am Freitag gegen 14.40 Uhr auf der B 38 Richtung Vogelstang. Auf Höhe der Magdeburger Straße zog ein bislang nicht ermittelter Fahrer eines schwarzen Jaguars auf die B 38, ohne auf den Verkehr zu achten. Der 25-Jährige machte durch Hupen auf sich aufmerksam und konnte nur durch abruptes Abbremsen einen Zusammenstoß verhindern. So wird der Fahrer beschrieben: 25 bis 35 Jahre alt, südländische Erscheinung, braunes, kurzes, lockiges Haar. Ein Kennzeichen liegt der Polizei vor, die Ermittlungen dauern an. Zeugen, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Vogelstang (0621/70 77 00) zu melden. red

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.03.2020