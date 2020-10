Rüttelplatte von Baustelle entwendet

Mannheim.Bisher unbekannte Täter haben von einer Baustelle in Mannheim-Vogelstang eine Rüttelplatte entwendet. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, stahlen die Unbekannten im Zeitraum von Samstagmittag bis Sonntagmorgen das Gerät im Wert von 12.000 Euro im Cecil-Taylor-Ring. Dabei zerstörten sie auch das Vorhängeschloss am Bauzaun. Um das mehr als 700 Kilogramm schwere Baustellengerät aufzuladen und anschließend fortzuschaffen, haben die Täter außerdem einen Bagger kurzgeschlossen. Dabei entstand Sachschaden von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter 0621 718490 zu melden.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 13.10.2020