Ruhige Feiertage für die Polizei

Das Polizeipräsidium Mannheim hat über die Weihnachtsfeiertage rund ein Drittel weniger polizeiliche Einsätze registriert als in den Vorjahren. Dies ergab eine vorläufige Bilanz, die die Polizei am Sonntag vorlegte. Als Grund nannten die Beamten das disziplinierte und solidarische Verhalten der Menschen in der Region angesichts der Corona-Situation. Der Großteil der Einsätze konzentrierte sich auf Ruhestörungen; 66 wurden in Mannheim registriert. Hinzu kommen 29 Streitigkeiten, zehn Körperverletzungen sowie sieben randalierende Personen. Außerdem wurde die Polizei zu sieben Einbrüchen und 33 Verkehrsunfällen gerufen, dabei wurde eine Person verletzt. In neun Fällen ermitteln die Beamten wegen des Verdachts der Unfallflucht, in fünf Fällen wegen Alkohol am Steuer. pol/afs/cs

© Mannheimer Morgen, Montag, 28.12.2020