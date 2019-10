Rumänische Mädchen nach Mannheim gebracht und missbraucht - Anklage

Mannheim.Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat am Mittwoch gegen vier Angeschuldigte Anklage wegen des Verdachts der Vergewaltigung, Zwangsprostitution und Menschenhandel sowie des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern erhoben. Bei den Angeschuldigten handelt es sich den Angaben zufolge um einen Deutschen sowie drei rumänische Staatsangehörige.

Wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte, soll der Deutsche im Juni 2017 über zwei rumänische Mittelsleute den Transport eines damals 15-jährigen rumänischen Mädchens nach Mannheim veranlasst haben. Dem mutmaßlichen Opfer soll in Rumänien Hoffnung auf eine selbstlose Förderung durch einen deutschen Wohltäter vorgegaukelt worden sein. In einem Mannheimer Hotelzimmer soll der Angeschuldigte das Mädchens sexuell missbraucht haben.

Im Sommer 2018 soll er zudem über Facebook ein damals 15-jähriges Mädchen in Rumänien dazu veranlasst haben, die zu diesem Zeitpunkt fünfjährige Schwester für die Fertigung von kinderpornographischen Videos sexuell zu missbrauchen und die Videos gegen Geld an ihn zu übersenden. Darüber hinaus soll er weitere rumänische Staatsangehörige über das soziale Netzwerk dazu gebracht haben, von ihnen gefertigte kinderpornographische Aufnahmen von Familienangehörigen gegen Bezahlung an ihn zu schicken.

Den drei rumänischen Staatsangehörigen wird in der Anklage zur Last gelegt, gegen Bezahlung ein in Rumänien wohnhaftes 14-jähriges Mädchen nach Mannheim gebracht zu haben und das Mädchen im Mai 2019 zur sexuellen Ausbeutung an den deutschen Angeschuldigten übergeben zu haben. Dieser soll sie unter Gewaltanwendung vergewaltigt haben.

In der Anklage werden die Vorwürfe gegenüber dem Deutschen unter anderem als Vergewaltigung, schwere Zwangsprostitution und schwerer sexueller Missbrauch von Kindern bewertet. Den rumänischen Staatsangehörigen wird unter anderem schwerer Menschenhandel und Beihilfe zum schweren Menschenhandel vorgeworfen.

Alle vier Angeschuldigte befinden sich seit Mai 2019 beziehungsweise Anfang Juni 2019 in Untersuchungshaft. Die Erste Staatsanwältin Isa Böhmer gab auf Nachfrage des "Mannheimer Morgen" an, dass die Ermittlungen erst jetzt abgeschlossen seien, weshalb der Fall auch erst so spät öffentlich wurde. "Das war eine länderübergreifende, sehr komplexe Ermittlung", so Böhmer. "Diese wollte man nicht gefährden." Die Verhandlung gegen die Angeklagten werde zeitnah beginnen, da sich diese noch immer in U-Haft befinden.

Die rumänischen Ermittlungsbehörden haben in ihren Ermittlungsverfahren mehrere rumänische Staatsangehörige festgenommen und zwischenzeitlich gegen fünf rumänische Staatsangehörige eine gesonderte Anklage erhoben.