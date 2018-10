Rund 40 Prozent der Flächen sind versiegelt

Versiegelt – das heißt im Allgemeinen gesichert und geschützt. Das Gegenteil trifft jedoch auf versiegelte Flächen zu. Darunter versteht man all jene, auf denen kein Niederschlagswasser versickern kann. Also etwa Straßen, Gehwege, Parkplätze oder Häuser ohne Gärten. Fällt darauf Regen, fließt er in der Regel – direkt oder indirekt – nur über städtische Abwasseranlagen ab. Diese müssen teuer unterhalten werden, zudem steigt bei starken Ergüssen die Überschwemmungsgefahr. Daher ist es keine gute Nachricht, was die VdS Schadensverhütung (das Kürzel steht für Verband der Sachversicherer) nun ermittelt hat: Mannheim ist demnach bundesweit die Großstadt mit der sechsthöchsten Versiegelungsdichte.

Für die VdS-Studie, die heute veröffentlicht wird und dem „MM“ bereits in Auszügen vorliegt, wurden die 50 einwohnerstärksten deutschen Städte verglichen. Sie basiert auf Daten zur Bodenversiegelung und Flächennutzung, die mit dem Erdbeobachtungsprogramm Copernicus der Europäischen Union erhoben worden sind.

Heidelberg schneidet gut ab

Deutschlands am stärksten versiegelte Stadt ist demnach München. In der bayerischen Landeshauptstadt sind laut der Studie 46,61 Prozent der Flächen bebaut, betoniert oder asphaltiert. Bei Mannheim auf Rang sechs sind es 40,23 Prozent. Dazwischen liegen noch das nordrhein-westfälische Oberhausen (44,21 Prozent), Hannover (42,57) Ludwigshafen (42,34) und Nürnberg (40,41).

Am unteren Ende der Skala stehen Potsdam (12,71), Freiburg (17,62) und Hamm (17,81). Auch Heidelberg auf Rang 45 ist mit 18,84 Prozent der Flächen vergleichsweise wenig versiegelt.

Für den Vergleich definierte die VdS acht Nutzungsarten von Böden und ermittelte deren Anteil an der Gesamtfläche: von städtischer Bebauung, Verkehrsflächen und Baustellen, die relativ stark versiegelt sind, bis hin zu Wald-, Grün- und Wasserflächen sowie Auen und Ackerflächen. Dabei ergibt sich, dass Städte mit größeren Anteilen an städtischer Bebauung und Verkehrsflächen erwartungsgemäß auch insgesamt stärker versiegelt sind. Größere Grünflächen mildern dies zwar, fallen aber weniger ins Gewicht. So steht München trotz des Englischen Gartens auf Rang eins. Auch konnten weder der Käfertaler Wald noch die Stadtparks oder die unbebauten Flussufer Mannheims schlechtes Abschneiden verhindern.

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, dessen hundertprozentige Tochter die VdS Schadensverhütung ist, fordert besonders betroffene Kommunen zum Handeln auf. Sie müssten Konzepte entwickeln, „Städtebau und Starkregenschutz stärker in Einklang zu bringen“. Dazu gehörten etwa begrünte Dächer oder zusätzliche Rückhaltebecken, die Wasser zwischenspeichern könnten. Auch viele Hausbesitzer seien nicht gegen Überschwemmungen abgesichert.

