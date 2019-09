Runder Tisch im Jungbusch

Wozu Kirche im Jungbusch? Dieser Frage stellten sich Vertreter des Katholischen Stadtdekanats Mannheim, der Jugendkirche Samuel und der Kirchengemeinde Johannes XXIII, sowie Bezirksbeirat, Vertreter der Popakademie und weitere Interessierte mit Blick auf die monumentale Liebfrauenkirche neben der Selim-Moschee. In einem offenen Dialogforum wurde die breite Nutzungspalette des Sakralraums für den Jungbusch diskutiert.

Unter dem Motto „Jungbusch.Kultur.Liebfrauen“ ging t es darum, ob und wie die bisherige Nutzung der Liebfrauenkirche als Jugendkirche durch weitere gottesdienstliche und musikalische Angebote bereichert und damit eine stärkere Präsenz im Jungbusch erreicht werden kann. Zur Ideensammlung waren Interessierte Mannheimer eingeladen. Im Anschluss an die Kreativrunde wurde zum Abendgebet „Te Deum – Musik.Stille.Gebet“ eingeladen, bei dem das Stuttgarter Ensemble Capella Vocale aufgetreten ist. Der nächste Runde Tisch Jungbusch findet am Mittwoch, 18. September, um 20 Uhr im Pfarrhaus am Luisenring 33 statt. red

