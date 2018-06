Rundgang durch Luisenpark

Anzeige

„Mit der CDU blüht der Park auf!“ hat die Fraktion der Christdemokraten eine Veranstaltung am Mittwoch, 13. Juni, um 16.30 Uhr betitelt. Dann startet am Haupteingang des Luisenparks (Theodor-Heuss-Anlage) ein Rundgang. Fraktionsvorsitzender Claudius Kranz will mit den CDU-Aufsichtsräten der Stadtpark-Gesellschaft und der Bundesgartenschau 2023 gGmbH, Steffen Ratzel, Adelheid Weiß, Marianne Seitz und Konrad Schlichter, sowie den Geschäftsführern der Gesellschaften, Joachim Költzsch (Parks) und Michael Schnellbach (Bundesgartenschau), zeigen, wo durch CDU-Anträge der Sanierungsstau abgebaut wird sowie neue Angebote geschaffen werden. „Ohne die Initiative der CDU wäre der Luisenpark nicht Ankerpunkt der Bundesgartenschau 2023. Wir wollen, dass für den Luisenpark der Titel ‚Eine der schönsten Parkanlagen Europas‘ wieder erstrahlt“, so Kranz. pwr