Russische Volkslieder erklingen in der Schlosskirche

Musikwerke von großen russischen Komponisten wie Christow, aber auch russische Volkslieder – das ist das Repertoire des Sankt Petersburger Knabenchors. Der Chor tourt jährlich durch Deutschland und Frankreich und macht nun auch in Mannheim Halt. Am Sonntag, 22. Dezember, um 14.30 Uhr singt der russischen Knabenchor in der Schlosskirche und füllt das Gotteshaus mit kristallklaren Stimmen der jungen Sänger. Für das Konzert verlost der „MM“ dreimal zwei Tickets. Einfach am Mittwoch zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichend aus dem Mobilfunknetz) anrufen und das Stichwort „Knabenchor“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Donnerstag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt. red/lia (Bild: St. Petersburg Knabenchor)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.12.2019