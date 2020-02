Sachliche Reden statt verbale Attacken

Der Aschermittwoch ist beides: das Ende der Fasnachtszeit und der Startschuss für einen derben politischen Schlagabtausch. Auch in Mannheim wird die zunächst rein bäuerliche Tradition aus Bayern –dort wurde bereits im 19. Jahrhundert auf dem Viehmarkt die königlich-bayerische Politik diskutiert –aufgegriffen. Bei den Freien Wählern – Mannheimer Liste (ML) wird am politischen Aschermittwoch zwar traditionell zum Heringsessen geladen, eine verbale Attacke gegen politische Gegner, wie normalerweise üblich, steht aber nicht auf dem Programm. Vielmehr werden lokale Probleme wie der enorme Verkehr in der Innenstadt und mangelnde Sauberkeit behandelt.

„Ob Coronavirus oder politische Führung im Land – wir würden uns in diesen stürmischen Zeiten weniger Hysterie und mehr Gelassenheit wünschen.“ So begrüßt Holger Schmid, stellvertretender Fraktionsvorsitzender, zusammen mit der Vorsitzenden Christiane Fuchs die 130 Gäste im Turf-Pavillon des Badischen Rennvereins. Achim Weizel, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, bricht diese beiden großen Themen anschließend direkt auf die kommunale Ebene herunter: „Wir haben genügend Probleme direkt vor unserer Haustür“, sagt er – und hier sei die Politik gefordert.

Im vergangenen Jahr habe man hier schon einiges verbessern können. „Schon ewig fordern wir ein aktives Eingreifen gegen Müll in Mannheim“, führt Weizel auf. Durch den Antrag der Freien Wähler stünden nun 5000 Euro für Mülldetektive zur Verfügung, sogenannte „Waste Watchers“ (zu Deutsch Müll-Beobachter). Diese seien nicht zu verwechseln mit den „Weight Watchers“, einem US-amerikanischen Unternehmen, das die Gewichtsabnahme fördert, so der Fraktionsvorsitzende.

Der Nachmittag am Aschermittwoch im Turf-Pavillon bleibt ein an der Sache orientiertes politisches Forum, das ab und an für Lacher unter den Gästen sorgt. Hans Heiser und Christian Schimanski – „aus den eigenen Reihen“, wie Schmid betont – sorgen für die musikalische Begleitung. Fraktionsvorsitzender Weizel gibt auch erste Anhaltspunkte dafür, was 2020 noch erreicht werden soll. „Was die Rheindamm-Sanierung angeht, unterstützen wir die Bürgerinitiative, die sich vehement gegen die Abholzung von 1000 Bäumen stellt. Wir erwarten ein zweites Gutachten, und das sollte auch von der Stadt bezahlt werden“, fordert er. In Bezug auf die kommende Bundesgartenschau (Buga) im Jahr 2023 in Mannheim fasst Weizel zusammen: „Die gesamte Buga-Planung ist ein Zeugnis der Inkompetenz.“

OB Weigel fordert Zusammenhalt

Gastredner am politischen Aschermittwoch ist Marc Weigel, Oberbürgermeister der Freien Wähler aus Neustadt an der Weinstraße. Er nimmt in seinem Vortrag „Freie Wähler für die Metropolregion“ auch Stellung zum Anschlag in Hanau, bei dem am 19. Februar zehn Personen ermordet wurden. „Für mich ist es unerträglich, dass Menschen, die seit Jahrzehnten gut in unserem Land leben, nun Angst haben. Wir dürfen uns unseren Zusammenhalt in unseren Städten und unserem Land nicht von Verrückten kaputt machen lassen“, sagt er. Weigel wünscht sich auch bei anstehenden Aufgaben wie der Energiewende und Verkehr und Mobilität mehr Zusammenhalt und Zusammenarbeit in der Metropolregion.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.02.2020