Einen schwungvollen Pfingstmontag bescherte die Chorgemeinschaft Edinger unter dem Dirigat von Dietrich Edinger ihrem großen Publikum in der Konzertmuschel im Herzogenriedpark. Zwischendurch sorgte das 1. Weinheimer Mandolinenorchester unter Leitung von Jürgen Hildebrandt und Tanja Schmidt für Akzente. Das traditionelle Benefizkonzert der Chorgemeinschaft in der Konzertmuschel im Herzogenriedpark war gleichzeitig ihr Abschied von der Stadtparks.

Parkchef Joachim Költzsch begrüßte die zahlreichen Besucher bei traumhaftem Pfingstwetter zu diesem „besonderen Anlass, der mit etwas Wehmut verbunden ist, weil es das allerletzte Konzert der Edinger Chöre in den Stadtparks ist“. Der Parkchef erinnerte: jedes Jahr am 1. Mai Volksliedersingen auf der Seebühne, das traditionelle Benefizkonzert am Pfingstmontag in der Konzertmuschel im Herzogenriedpark und der Jahresabschluss an der Krippe mit lebenden Tieren im Luisenpark. „40 Jahre lang Treue zu den Stadtparks – eine Ära geht zu Ende“, sagte der Parkchef.

Ende einer Ära Mit ihrem Benefizkonzert am Pfingstmontag beendete die Chorgemeinschaft Edinger nach 40-jähriger Präsenz ihre großen Freiluft-Konzerte in den Stadtparks. Am 3. September 1978 war der erste Auftritt im Luisenpark. In der Folgezeit sang die Chorgemeinschaft jedes Jahr im Wechsel auf der Seebühne im Luisenpark und seit 15 Jahren zudem auch in der Konzertmuschel im Herzogenriedpark. Bei den Benefizkonzerten kamen jeweils 2000 bis 2500 Euro für den guten Zweck zusammen. ost

Kräftiger Applaus

Für die vielen Jahre dankte das Publikum mit kräftigem Applaus. Vom Kind bis zum Senior waren alle Altersklassen im zahlreich erschienenen Publikum vertreten, um den Chören zu lauschen. Der Vorsitzende des Kurpfälzer Chorverbandes, Jürgen Zink, führte in bewährter Manier mit viel Charme und Witz durch das kurzweilige Programm. Zink machte noch einmal deutlich, dass die Chorgemeinschaft unter Leitung von Dietrich Edinger zwar mit den großen Freiluft-Konzerten in den Stadtparks aufhöre, die Auftritte in den Stadtteilen und auch die Singstunden aber weitergingen.