Sag mir, wo die Träume sind!

Anzeige

Werfen wir einen Blick auf den Kalender, stellen wir fest, dass wir kurz vor dem 19. März sind. Das ist der Festtag des Heiligen Josef. Er ist der Mann von Maria, er ist ein Träumer, aber ein Mann der Taten, ein schweigsamer Mensch, aber ein Mensch, der die Lebenssituation wahrnimmt und mit Gottes Hilfe Lösungswege findet.

Josef ist ein gerechter Mensch, der auf die Menschenwürde achtet. Ja, so und etwas mehr wollte ich schreiben. Aber die aktuelle Weltsituation mit den großen Ungewissheiten, mit der unüberschaubaren Entwicklung führt uns unweigerlich von den Träumen in eine harte Realität zurück. Dramatisch in unserer Zeit ist ein gravierender Mangel an Zukunftsvisionen, an Träumen. Es wird nur noch in dem Heute gelebt. Die Ohnmacht der Europäischen Institutionen angesichts der Abgasskandale, der dramatischen Entwicklung im Nahen Osten, vor allem in Syrien, angesichts der gefährlichen Verbreitung des Populismus und der Rechtsextremisten schreit erbärmlich zum Himmel.

Chaotische Zustände

Dass Kinder in den USA Opfer von Amokanschlägen sind, dass Kinder in Afrika an Hunger sterben, dass chaotische Zustände in Bangladesch, Brasilien oder Venezuela zu einer unbeherrschbaren Situation führen, scheint bei der Politik und noch mehr bei der Wirtschaft in der Welt kaum Interesse zu wecken. Währenddessen fließen Milliarden an Euro und Dollar in die Entwicklung und Produktion von immer mehr vernichtenden Waffensystemen. Wo bleibt da Raum für Träume über eine bessere Menschheit?