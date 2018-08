Saison mit viel Unmut

Anzeige

Rekordsommer hin oder her – 2018 ist bislang nicht die Saison des Herzogenriedbades. Und das nicht nur wegen des mittlerweile zweiten Defekts, der dafür sorgen könnte, dass ausgerechnet in den Sommerferien das bei Kindern und Jugendlichen beliebte Nichtschwimmerbecken und das Planschbecken tagelang nicht nutzbar sind.

Die Saison hatte schon mit viel Unmut begonnen. Der Schritt der Stadtverwaltung, das Bad erst am 19. Mai zu öffnen statt wie traditionell am 1., hatte bei vielen Schwimmfans für schlechte Stimmung gesorgt. Das Rathaus erklärte, dass auch Kosteneinsparungen für diesen Schritt verantwortlich seien. Der Ärger der Freibad-Freunde darüber war berechtigt: In einer Stadt von der Größe Mannheims muss wenigstens ein Bad am 1. Mai öffnen. Der Verweis auf drei Hallenbäder, die man stattdessen nutzen könne, klang vielen wie Hohn.

Sicher, die Technik in einem Freibad ist komplex. Trotzdem müssen die Verantwortlichen jetzt Ursachenforschung betreiben, wie sich solche Defekte zur Hochsaison künftig vermeiden lassen. Und sie müssen dafür sorgen, dass der Schaden schnell repariert wird. Denn der Wetterbericht kündigt für die nächsten Tage wieder viel Sonne an.