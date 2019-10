Saisonausklang auf der Waldrennbahn

Zum letzten Mal in diesem Jahr galoppieren edle Pferde über die Waldrennbahn (unser Bild) in Seckenheim – der Badische Rennverein Mannheim verspricht zum Oktoberfestrenntag noch einmal mehrere Stunden Hochspannung. Insgesamt acht Rennen stehen am Samstag, 26. Oktober, an. Darunter ein „Ausgleich 1“, die oberste Klasse des Galopprennsports. Einlass ist ab 10.30 Uhr, los geht es um 12 Uhr.

Für das Rennen verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach am Montag zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen und das Stichwort „Waldrennbahn“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Dienstag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt.

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.10.2019