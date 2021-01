Salons kämpfen für Öffnung

„Man schaut jeden Tag in den Nachrichten, ob es etwas gibt, das einem Hoffnung macht“, sagt Sabine Klotz. „Leider sind die meisten Nachrichten schlecht für uns.“ Die Betreiberin des Friseursalons „Pippi Sabine“ in der Neckarstadt leidet wie viele in ihrer Branche im zweiten Lockdown unter Existenzängsten. Seit Wochen leben sie und ihr Mann, mit dem sie den Salon betreibt, nur von Rücklagen. „Lange geht das nicht mehr“, sagt die Friseurin.

Auch Salvatore Jaci, Obermeister der Mannheimer Friseurinnung, bezweifelt, dass alle 420 Friseurbetriebe der Stadt den Lockdown überleben werden. „Viele werden Personal abbauen oder sogar ganz schließen müssen.“ Er bezeichnet die Lage als katastrophal. Im Gegensatz zur Konkurrenz in anderen Städten mussten die Friseure in Mannheim schon eine Woche früher, am 9. Dezember, schließen. Der Weihnachtsumsatz ging verloren, Hilfszahlungen seien noch nicht angekommen, so Jaci. „Wir müssen jetzt wissen, ob wir am 15. Februar öffnen dürfen“, sagt Klotz. „Wenn nicht, dann brauchen wir so schnell wie möglich Hilfe.“

Um auf die Situation aufmerksam zu machen, wurde die Aktion „Licht an, bevor es ganz ausgeht!“ ins Leben gerufen. Bundesweit soll in allen Friseursalons vom 31. Januar bis zum 1. Februar 24 Stunden lang das Licht brennen. Es sei wichtig, den Ernst der Lage zu vermitteln, sagt Jaci. „Viele Kunden wissen gar nicht, wie schlecht es der Friseurbranche geht“, sagt Sabine Klotz. Mit ihrer Teilnahme an der Aktion will sie das deutlich machen. „Wir werden das Licht natürlich anlassen. Die Schaufenster wollen wir bunt und fröhlich dekorieren. Außerdem stellen wir Plakate aus, die über unsere Situation aufklären.“ Man wolle zeigen, dass man kämpft, sagt auch Salvatore Jaci. Es sei wichtig, für die Kunden sichtbar zu bleiben.

Jaci: Schwarzarbeit nimmt zu

„Der erste Lockdown war ein Schock“, erinnert sich Jaci. „Wir waren nicht vorbereitet und die Schließungen so berechtigt. In der Zeit danach haben wir aber sehr gute und sichere Hygienekonzepte entwickelt. Dennoch mussten wir wieder schließen.“ Bundesweit seien gerade einmal sechs Coronafälle im Zusammenhang mit Friseurbesuchen registriert. „Unsere Konzepte sehen den Gebrauch von FFP2-Masken vor, es hätte keine Wartezeiten gegeben und man hätte nur mit Termin kommen können“, sagt der Obermeister. So würde ein Friseurbesuch auch ab dem 15. Februar aussehen. „Die Gesundheit geht natürlich vor“, sagt Sabine Klotz. „Aber man fühlt sich einfach ungerecht behandelt.“ Es sei nicht verhältnismäßig gewesen, mit so guten Konzepten trotzdem schließen zu müssen.

Klotz hat schon mehrere Anfragen für private Haarschnitte bekommen, wollte das Risiko jedoch nicht eingehen. Das empfände sie zum Beispiel ihren Kollegen gegenüber als unfair. Laut Jaci sei die Schwarzarbeit in der Branche gestiegen. „Viele Friseurinnen und Friseure stehen unter dem Druck, privat die Haare schneiden zu müssen“, sagt er. Stoppen könne das seiner Meinung nach nur die Wiedereröffnung der Salons. Andere schneiden sich derzeit die Haare selbst zuhause – auch ein Dorn im Auge der Friseurin, denn Klotz wünscht sich mehr Wertschätzung für ihren Beruf. „Man lernt mindestens drei Jahre lang. Ein Tutorial auf YouTube oder eine TV-Show kann das nicht ersetzen.“ Dennoch habe sie keine Angst, Kunden zu verlieren. „Die Leute gehen auch für die Gespräche zum Friseur“, sagt sie. „Sie sehen danach gut aus, aber der Seele tut es auch gut.“ Die zweifache Mutter veröffentlicht seit dem Beginn des Lockdowns jeden Tag einen Post auf Facebook und hält so den Kontakt zu ihrer Kundschaft. Manchmal berichtet sie von ihrem Alltag, manchmal informiert sie über die aktuelle Situation.

