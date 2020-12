Samstagabend in Mannheim: Streifzug durch eine leere Stadt

Mannheim.Kurz bevor die Türen schließen, huscht noch ein dunkel gekleideter Mann hinein und sucht sich - unter seinem Mund-Nasen-Schutz laut schnaufend - einen Sitzplatz. Er hat die Qual der Wahl. Denn an diesem Samstagabend ist die Straßenbahn 2 zunächst nahezu leer. Insgesamt vier Personen sind an der Endhaltestelle Feudenheim eingestiegen. Vor Mannheim liegt die zweite Nacht, in der

...