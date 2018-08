Samstags-Lauftreff ab Strandbad

Für Läufer kündigt die Stadt erneut ein beliebtes Angebot an: Zusammen mit „Neckarau parkrun“ findet am Samstag um 8.45 Uhr das nächste Sport im Park-Special für Breitensportler statt. Beim Lauftreff von „Neckarau parkrun“ finden sich jeden Samstag Jogger, Walker, Eltern mit Kinderwagen oder auch Rollstuhlfahrer im Waldpark Neckarau zusammen, so gestern die Ankündigung aus dem Rathaus. Treffpunkt ist am Strandbad.

Die Teilnehmer bewältigen eine Strecke von fünf Kilometern. Das Angebot ist kostenlos und für alle Laufinteressierten geeignet. Der gemeinsame Treff von Sport im Park und „parkrun“ beginnt mit einem intensiven Aufwärmprogramm, bevor es auf die Strecke geht. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen auf Facebook oder beim kommunalen städtischen Fachbereich Sport und Freizeit unter Telefon 0621/29 340 04 (Freitag 8 bis 13 Uhr). red

