Sandhofer Straße wird gesperrt

Die Sandhofer Straße auf dem Waldhof ist im Bereich der Zellstoffstraße und der Firma Saint Gobain stark beschädigt und muss unter Vollsperrung des jeweiligen Abschnitts saniert werden, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Die 1200 Meter lange Strecke wird daher ab Montag, 22. Oktober, von Grund auf erneuert.

Dabei wird die bestehende Fahrbahn einschließlich des Schotterunterbaus bis in eine Tiefe von 70 Zentimetern abgebrochen und anschließend im Vollausbau wieder neu hergestellt. Neben der Fahrbahn werden auch der seitlichen Rinnenanlagen sowie der Straßenabläufe erneuert. Zudem saniert die Stadt den in der Sandhofer Straße verlaufenden Gehweg in Teilbereichen, dieser bleibt aber während der Arbeiten durchgehend nutzbar.

Die Arbeiten sind bis Ende Mai 2019 angesetzt und werden in drei Bauabschnitten angegangen. Der erste Bauabschnitt beginnt auf Höhe der Firma Saint Gobain und endet an der Altrheinstraße. Daran schließt sich der zweite Bauabschnitt von der Altrheinstraße bis zum Unternehmen Roche (Höhe Tor 1) an. Der letzte Abschnitt der Sanierungsmaßnahme endet an der Zellstoffstraße.

Verkehr großräumig umgeleitet

Der Verkehr wird großräumig umgeleitet und ist ausgeschildert. Die ansässigen Firmen sind direkt oder über die Umleitung jederzeit erreichbar. Die Stadtbahn fährt wie gewohnt. Auch einen Teil des Rad-Lückenschlussprogramms will die Stadt im Zuge der Arbeiten umsetzen und die Radverkehrsführung neu gestalten. Der Radweg in südlicher Richtung – neben den Stadtbahngleisen – bleibt weiterhin bestehen. Auf der Fahrbahn in nördlicher Richtung werden zudem ein Fahrradschutzstreifen markiert und der Gehweg auch für Radfahrer geöffnet. Die Bordsteine der Kreuzungsbereiche senkt man dafür ab.

Die Arbeiten nutzt die MVV Netze zudem zur Neuverlegung von Wasserversorgungsleitungen und zur Erneuerung von Hausanschlüssen. Und die RNV baut bei dieser Gelegenheit die bestehende Bordanlage entlang der Gleise neu. scho

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.10.2018