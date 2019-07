Sanfte Rebellin mit Prinzipien

Um die Welt zu verbessern, braucht es nicht unbedingt lautes Gebrüll, sondern klare Vorstellungen. Davon ist Hanna Böhm überzeugt. Die 24-Jährige will auf den ersten Blick nicht so recht in das Bild einer jungen Linken passen: Zwar stimmt sie auf Demos in die Parolen ihrer Mitstreiter mit ein, hat ideologische Ansichten und praktiziert das grundsätzliche Dagegensein. Eine Eigenschaft sucht man bei ihr aber vergeblich: laut sein. Denn viel lieber kämpft die Studentin mit sanften, aber klaren Worten für eine Sache, statt wütend ihr Gegenüber anzubrüllen.

„Viele denken, ich sei bei den Grünen“, schmunzelt Böhm, die bald als frischgebackene Stadträtin für Die Linke im Gemeinderat sitzt. Wenn die Soziologiestudentin aber beginnt, von sozialer Gerechtigkeit, bezahlbarem Wohnraum oder Feminismus zu sprechen und nebenbei erwähnt, dass sie ein Megafon in ihrem Rucksack hat, wird plötzlich klar: So groß wie die Ruhe, die sie ausstrahlt, ist auch ihr Aktivismus. Aufgewachsen in einer kleinen Gemeinde bei Sinsheim, arbeitet Böhm schon früh mit Flüchtlingskindern. Als sie an der Mannheimer Uni mit dem Studium beginnt, setzt sie sich bei Amnesty International für Menschenrechte ein.

Weil der Einsatz für Bedürftige sie zunehmend an emotionale Grenzen bringt, sucht die junge Aktivistin eine Alternative – und findet sie in der Politik. Weil es aber an ihrer Uni bis dahin keinen Ableger des bundesweiten Studierendenverbands Linke.SDS gibt, mobilisiert sie nach ihrem Parteibeitritt vor zwei Jahren andere Studenten und gründet ihren eigenen Ableger. Warum sie sich gerade Die Linke ausgesucht hat? „Die Partei gibt mir immer die korrekte Antwort auf soziale Fragen und liefert pragmatische Lösungen“, erklärt Böhm.

Pragmatische Lösungen, das sind für sie etwa ein konsequenter Mietpreisstopp, weniger Autos und mehr Nahverkehr oder dauerhafte Jugendförderung. Dass einige dieser Ziele sehr denen der Grünen ähneln, stört sie nicht: „Sich für soziale Fragen einzusetzen bringt nichts, wenn davor die Welt wegen des Klimawandels kollabiert.“

Grundsätzlich gegen die Mehrheit

Schüler, die fürs Klima auf die Straße gehen und dabei schwänzen, das findet sie richtig. Schließlich seien auch die großen Streiks im Arbeitsrecht nie samstags gewesen. Das letzte Mal für eine Sache demonstriert hat Böhm am 1. Mai und gibt zu: „Nur auf Demos bin ich laut.“ Als Stadträtin will sie in ihrer Rolle als Vertreterin der Linken in Diskussionen grundsätzlich gegen die Meinung der Mehrheit sein, egal ob das Ergebnis davon beeinflusst wird. Denn Dagegensein helfe, andere Perspektiven einzunehmen und sich selbst zu hinterfragen, so Böhm. Zudem hält sie es für wichtig, ihrem Gegenüber zuzuhören und Ängsten auf den Grund zu gehen.

Aufgestellt zur Wahl als Stadträtin hat sie ihre Partei, die eine Frauenquote erfüllt und deshalb weibliche Mitglieder für Führungsaufgaben nominiert. „So bin ich stufenweise da reingerutscht und war sehr überrascht über meine Wahl“, freut sie sich. Mit der Kommunalpolitik hat Hanna Böhm schon angebandelt, schließlich sei die viel direkter als die Politik im fernen Berlin: „Meine Entscheidungen wirken sich in Zukunft direkt auf Nachbarn und Kommilitonen aus!“

© Mannheimer Morgen, Montag, 08.07.2019