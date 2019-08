Sanierungen dauern bis nächstes Jahr

Der Hauptschauplatz der Bundesgartenschau 2023 ist eine ehemalige amerikanische Kaserne: Das Spinelli-Areal zwischen Käfertal und Feudenheim ist etwa 81 Hektar groß. Derzeit wird der westliche Teil (rund 45 Hektar) saniert. Der östliche Teil des weitläufigen Geländes folgt im kommenden Jahr. Bei Untersuchungen von Boden- und Grundwasser waren bereits vor längerer Zeit erhöhte Werte unter anderem von leicht flüchtigen Chlorkohlenwasserstoffen festgestellt worden. Im Juni wurde zudem eine Kontamination mit asbesthaltigem Material in den Fugen der Bodenplatten der früheren Militär-Hangars entdeckt.

Land bezahlt 4,4 Millionen Euro

4,4 Millionen Euro für die Umgestaltung des weitläufigen Areals zum Bundesgartenschau-Gelände erhält die Stadt Mannheim aus der Städtebau-Förderung des Landes Baden-Württemberg. Neben etwa 70 Prozent grüner Freifläche sollen am nordwestlichen Rand des Spinelli-Geländes als Erweiterung von Käfertal Süd und dem Rott Wohnungen gebaut werden. Die Vergabe der Grundstücke für den ersten Bauabschnitt, so hatte die Stadt angekündigt, beginnt in diesem Jahr.

Doch zuvor müssen erst die Sanierungen abgeschlossen werden. Das wegen der von den Asbestfasern ausgehenden Krebsgefahr riskante Fugenmaterial müsse unter besonderen Sicherheitsmaßnahmen entfernt und entsorgt werden. Projektleiter Michael Scharf von der zuständigen Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) hofft, dass die seit Mitte Februar laufende Bodensanierung im westlichen Teil von Spinelli dadurch nicht verzögert wird. Bis Jahresende, so hatten es Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) und Scharf angekündigt, sollen die Arbeiten in Spinelli-West abgeschlossen sein, dann will die BImA ihren Anteil des künftigen Gartenschauareals auch offiziell an die Stadt übergeben. Ein großer Teil des gesamten Geländes gehört bereits der Stadt Mannheim, einige Parzellen sind in Privatbesitz – den die Stadt derzeit aufkauft.

Geschützte Haubenlerche

Auf dem Militärgelände, über das die US-Armee vor noch nicht allzulanger Zeit Fahrzeuge und Panzer für den Einsatz am Persischen Golf vorbereitete, befinden sich zehn bedrohte Tier- und Insektenarten, die teils umgesiedelt und teils besonders geschützt werden. Unter anderem sind die Vogelarten Haubenlerche, Neuntöter, Gelbspötter und Dorngrasmücke sowie Mauereidechsen und Wildbienen betroffen.

Flüchtlinge, die noch in den Gebäuden nahe der U-Halle zur Erstaufnahme untergebracht sind, sollen bis Ende des Jahres von dort weggezogen sein. Die Anfang 2019 noch rund 400 Menschen werden ohnehin von Mannheim aus auf Flüchtlingsunterkünfte in ganz Baden-Württemberg verteilt. lang

